Álvaro García sucederá a Nicolás Grau en el Ministerio de Economía: fue secretario de Estado en los gobiernos de Frei y Lagos

Álvaro García se transformó en el nuevo ministro de Economía luego de que Nicolás Grau asumiera la cartera de Hacienda.

El economista del Partido por la Democracia (PPD) hasta ahora se desempeñaba como presidente de la consultora Colaboración Estratégica.

Es Ingeniero Comercial de la Pontifica Universidad Católica de Chile, y máster y doctor en Economía de la Universidad de California en Berkeley.

Cabe señalar que la nueva autoridad fue ministro de Economía y de Energía durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle; y ministro Secretario General de la Presidencia en el mandato de Ricardo Lagos.

(Imagen: Pedro Rodríguez)

