Funeral del “Baby Bandito” es catalogado de “riesgo” por autoridades

Las autoridades confirmaron que el funeral de Kevin Olguín, conocido como el “Baby Bandito”, fue catalogado como de “riesgo” por la Delegación Presidencial Regional Metropolitana. La medida también se aplica a las exequias de Karina Rojas, mujer asesinada junto a Olguín al interior de un vehículo.

El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Fernando Anais, explicó que ambos fueron acribillados dentro de un automóvil y que el hombre “podría eventualmente estar vinculado con uno de los llamados robos del siglo”.

Horas más tarde se confirmó que se trataba de Olguín, quien mantenía un extenso prontuario policial. En relación a la investigación, Anais detalló que “los impactos balísticos en el vehículo son varios, al igual que en el cuerpo. Y si bien no podría tener una cantidad específica, toda vez que la policía está haciendo un trabajo en el lugar, estaríamos hablando de menos de unos 20 impactos balísticos”.

Entre los delitos de mayor connotación pública atribuidos a Olguín se cuenta el robo de $6 mil millones en el Aeropuerto de Santiago en 2024. También estuvo vinculado al robo de un camión y al portonazo sufrido por el animador Rafael Araneda, entre otros ilícitos.

