Fundación Víctor Jara tras detención de Nelson Haase: "Es difícil considerar esto como justicia"

La presidenta de la Fundación Víctor Jara e hija del cantautor asesinado en dictadura, Amanda Jara, valoró la detención del coronel en retiro Nelson Haase Mazzei, quien permanecía prófugo de la justicia desde 2023 y fue capturado el pasado sábado.

Sin embargo, sostuvo que el arresto ocurre tras décadas de espera y que, a 50 años del crimen de su padre y Littré Quiroga, resulta difícil considerarlo como justicia.

A través de una declaración, Jara afirmó que “después de medio siglo del asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga, es difícil considerar esto como justicia”, aunque destacó que la captura del exuniformado constituye una noticia que “valoramos”.

La representante de la fundación también cuestionó la difusión de una imagen errónea asociada al exmilitar. Según explicó, algunos medios publicaron una fotografía que no correspondía a Haase Mazzei, sino a un exconscripto cuyo testimonio permitió avanzar en la investigación para identificar a los responsables de los crímenes.

“Lamentamos ver que algunos medios de comunicación han difundido una imagen que no corresponde a la de Haase Mazzei, sino a la de un exconscripto que permitió abrir la investigación para dar con los perpetradores gracias a su testimonio”, señaló.

Finalmente, Amanda Jara manifestó su expectativa de que “con esta misma diligencia, esperamos que la PDI logre encontrar a todos los fugados por crímenes de lesa humanidad”, afirmó.

Cabe señalar que el exuniformado fue condenado a 15 años y un día de presidio como autor de los homicidios de Víctor Jara y Littré Quiroga. Además, recibió una pena de 10 años y un día de presidio por el delito de secuestro calificado de ambas víctimas.

Según los antecedentes judiciales, Nelson Haase Mazzei se desempeñó como teniente en el entonces Estadio Chile durante septiembre de 1973, recinto utilizado como centro de detención tras el golpe de Estado.

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