Funcionarios del SAG iniciaron una movilización por “incumplimiento de compromisos”

Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) iniciaron una movilización en el Aeropuerto de Santiago acusando “incumplimiento de compromisos” por parte de las autoridades.

La Asociación Nacional de Funcionarios del SAG (ASFUSAG) convocó la manifestación tras una reunión con la nueva Dirección nacional del servicio, donde expusieron una serie de puntos que habrían quedo pendientes al 30 de septiembre de 2025.

En conversación con radio Biobío, el dirigente regional del sector norte de la región Metropolitana, Juan Conejeros, explicó que la movilización surge como respuesta al “cansancio del incumplimiento reiterado por los compromisos” que afectan a los funcionarios del gremio.

“Hay una tremenda falta de dotación a nivel nacional (…) estamos superpreocupados porque la gente está cansada, sumamente cansada porque estamos haciendo muchos más turnos de lo que deberíamos hacer”, acusó.

El dirigente señaló que exigen el cumplimiento del traspaso de los Contratos a Plazo Fijo (CDT) a la calidad de contrata, compromiso que afecta a 455 funcionarios.

Asimismo, piden la eliminación del Ordinario N.º 3922, medida que consideran “sumamente grave”, dado que, según argumentan, “prohíbe la reposición de cupos”, lo que agudiza el déficit de personal.

Por otro lado, buscan firmar un protocolo de acuerdo entre el SAG y la ministra de Agricultura, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el gremio, con el fin de fortalecer el servicio y garantiza que los recursos presupuestarios se destinen directamente a la mejora de grados.

Finalmente, el dirigente mencionó que la movilización será progresiva y su continuidad dependerá de la posibilidad de abrir una mesa de diálogo con las autoridades.

