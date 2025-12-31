Funcionario PDI frustró asalto a vecinos e hirió a delincuente de un balazo en San Bernardo

Un delincuente fue herido de un balazo por un funcionario de la PDI que frustró el asalto a unos vecinos, hoy en la mañana, en la comuna de San Bernardo de la Región Metropolitana.

Las víctimas son un matrimonio y sus hijos que fueron sorprendidos por los antisociales en el sector de calle Francisco Antonio Encina Oriente con pasaje Lautaro Yanka.

De acuerdo a los primeros antecedentes policiales, a las 6:30 horas el grupo familiar estaba cargando su vehículo con el fin de emprender viaje a la costa con motivo del Año Nuevo.

Delincuentes que pasaban en un vehículo vieron la oportunidad de cometer un asalto y encañonaron a todo el grupo familiar, incluidos a los niños, y los obligaron a ingresar a la vivienda.

Mientras robaban especies, un funcionario de la PDI vecino de las víctimas enfrentó a los antisociales con un arma y logró repeler el asalto efectuando disparos.

Uno de los delincuentes resultó herido por un impacto de bala y fue trasladado al Hospital El Pino, donde quedó detenido.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, los hechos serán investigados por la PDI. Se investigan otros asaltos cometidos por el grupo durante la madrugada.

PURANOTICIA