Funcionario de la PDI baleó a sujeto que apedreó su vehículo en centro de Santiago: está en riesgo vital

Carabineros investiga un incidente que se registró este lunes en la madrugada en el centro de Santiago, donde un funcionario de la PDI disparó contra un sujeto que apedreó su vehículo y que se encuentra en riesgo vital.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió en el sector de San Isidro con Marcoleta, donde se encontraba el vehículo con dos detectives. De improviso, un desconocido se acercó al automóvil y le arrojó unas piedras.

Uno de los funcionarios policiales disparó contra el sujeto y lo dejó en riesgo vital. El herido fue trasladado a la exPosta Central.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el incidente comenzó a ser investigado por el OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

PURANOTICIA