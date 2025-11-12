Funcionario de la PDI baleó a delincuente armado que intentó asaltarlo en la Alameda

El hecho ocurrió cerca de las 1:50 horas, frente a la casa central de la Pontificia Universidad Católica (PUC), mientras el detective esperaba transporte que lo llevara hacia su domicilio.
Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), de 21 años, hirió de un balazo a un delincuente que intentó asaltarlo en un paradero de la locomoción colectiva ubicado en la Alameda, comuna de Santiago.
El hecho ocurrió cerca de las 1:50 horas, frente a la casa central de la Pontificia Universidad Católica (PUC), mientras el detective esperaba transporte que lo llevara hacia su domicilio.
En ese instante, un desconocido lo amenazó con arma blanca y le exigió sus pertenencias, frente a lo cual el policía le disparó con su arma de servicio.
Malherido, el delincuente llegó por sus propios medios a la exPosta Central.
Sobre lo ocurrido, el comisario Mauricio Camousseight, de la Brigada de Robos (BIRO) Metropolitana Centro-Norte informó que "fue intimidado por un individuo, quien portando un arma cortopunzante exigió sus pertenencias personales".
"El detective, al ver su integridad física en peligro, se identificó a viva voz como funcionario de la Policía de Investigaciones y extrajo su arma de servicio, efectuando un disparo con la finalidad de repeler el ataque", añadió el oficial.
También indicó que "el sujeto herido, por sus propios medios y asistido por personal municipal, llegó hasta la Posta Central, donde se encuentra internado".
"Nuestro detective se encuentra en perfectas condiciones y personal de la Brigada de Robos Metropolitana Centro-Norte está realizando todas las diligencias atingentes al esclarecimiento del delito", sentenció el oficial de la BIRO Metropolitana Centro-Norte.
PURANOTICIA