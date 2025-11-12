Funcionario de la PDI baleó a delincuente armado que intentó asaltarlo en la Alameda

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), de 21 años, hirió de un balazo a un delincuente que intentó asaltarlo en un paradero de la locomoción colectiva ubicado en la Alameda, comuna de Santiago.

El hecho ocurrió cerca de las 1:50 horas, frente a la casa central de la Pontificia Universidad Católica (PUC), mientras el detective esperaba transporte que lo llevara hacia su domicilio.

En ese instante, un desconocido lo amenazó con arma blanca y le exigió sus pertenencias, frente a lo cual el policía le disparó con su arma de servicio.

Malherido, el delincuente llegó por sus propios medios a la exPosta Central.

Sobre lo ocurrido, el comisario Mauricio Camousseight, de la Brigada de Robos (BIRO) Metropolitana Centro-Norte informó que "fue intimidado por un individuo, quien portando un arma cortopunzante exigió sus pertenencias personales".

"El detective, al ver su integridad física en peligro, se identificó a viva voz como funcionario de la Policía de Investigaciones y extrajo su arma de servicio, efectuando un disparo con la finalidad de repeler el ataque", añadió el oficial.

También indicó que "el sujeto herido, por sus propios medios y asistido por personal municipal, llegó hasta la Posta Central, donde se encuentra internado".

"Nuestro detective se encuentra en perfectas condiciones y personal de la Brigada de Robos Metropolitana Centro-Norte está realizando todas las diligencias atingentes al esclarecimiento del delito", sentenció el oficial de la BIRO Metropolitana Centro-Norte.

