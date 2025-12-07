Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Funcionaria de Carabineros sufre violento asalto en Renca y se desmaya al denunciar el ataque

Funcionaria de Carabineros sufre violento asalto en Renca y se desmaya al denunciar el ataque

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Una funcionaria de Carabineros fue víctima de un violento asalto en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana, hecho que culminó con su desmayo al intentar denunciar lo ocurrido en la comisaría.

Funcionaria de Carabineros sufre violento asalto en Renca y se desmaya al denunciar el ataque
Domingo 7 de diciembre de 2025 14:02
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

El ataque ocurrió cerca de las 18:40 horas en la intersección de Blanco Encalada con Domingo Santa María, donde la uniformada fue interceptada por un motociclista. El delincuente le arrebató su teléfono celular y, para concretar el robo, la golpeó en la cabeza con un objeto contundente, provocándole una lesión.

Pese al impacto y la agresión, la funcionaria logró trasladarse por sus propios medios hasta la 7ª Comisaría de Renca para dar aviso del ataque. Sin embargo, mientras relataba los hechos, se desvaneció producto del trauma sufrido.

Tras ello, fue atendida de urgencia y trasladada inicialmente al Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de la comuna. Más tarde, debido a su condición, fue derivada al Hospital de Carabineros, donde continúa recibiendo atención médica.

La Fiscalía instruyó a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros para realizar las diligencias correspondientes y dar con el paradero del agresor, quien escapó tras el asalto.

Hasta el momento no se registran detenidos, y las autoridades trabajan para esclarecer el hecho y revisar eventuales registros de cámaras de seguridad del sector.

PURANOTICIA 