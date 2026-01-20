Funcionaria de Carabineros perdió la vida tras sufrir accidente de tránsito mientras escapaba de presunta encerrona en Santiago

Una funcionaria de Carabineros perdió la vida este martes tras verse involucrada en un accidente de tránsito mientras se desplazaba en una motocicleta por Santiago.

El siniestro vial se registró a eso de la 1:00 hora de la madrugada en la intersección de calles Ñuble con San Diego, en un hecho que ya está siendo investigado.

El general Álex Bahamondez, jefe de la Zona Oeste de Carabineros, se refirió al deceso, explicando que "estamos lamentando un terrible hecho, un accidente tránsito en el cual participa una funcionaria de nuestra institución, la cual fallece".

De igual forma, el oficial confirmó que el vehículo que colisionó a la motocicleta de la carabinera se dio la fuga sin prestarle atención a la víctima, quien se desempeñaba en el Grupo de Adiestramiento Canino de la Escuela de Especialidades.

Testigos aseguran que la uniformada –quien al momento del hecho se encontraba de franco– fue abordada por desconocidos, quienes habrían intentado robarle su vehículo mediante el método de la encerrona, algo que tendrá que ser investigado.

Al intentar escapar del presunto delito, fue colisionada por un vehículo, impacto que finalmente le produjo la muerte en el lugar debido a la gravedad de las lesiones con las que resultó, y a pesar de la rápida llegada de equipos de emergencia.

El fiscal Fernando Ruiz, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, explicó que "ya con las primeras diligencias, no estamos descartando ninguna hipótesis, pero podemos establecer preliminarmente que las circunstancias en las cuales se produjo este lamentable suceso dice relación con la colisión entre dos vehículos".

A ello agregó que "un automóvil de color blanco no habría respetado la luz roja del semáforo y habría colisionado a la motocicleta en la cual se desplazaba la funcionaria, la cual es eyectada y cae en la vía pública".

