Fuga inédita en Santiago Sur: remueven a coronel de Gendarmería y expulsan a cúpula del penal

Gendarmería removió de su cargo al director regional metropolitano de la institución, coronel Héctor Labrín, y desvinculó a los tres principales oficiales a cargo de la ex Penitenciaría de Santiago, por la fuga de dos peligrosos reos.

En un punto de prensa, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, informó que "se procederá a la remoción del director regional Metropolitano, y la desvinculación el día de hoy de las tres primeras jerarquías de CDP Santiago Sur".

Los oficiales que deben dejar la institución son el alcaide y los jefes operativo y de régimen del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, en tanto que el coronel Labrín será destinado a otras funciones, según explicó Pérez.

Además, Pérez calificó el caso como “una fuga sin precedentes en los últimos 30 años”, y aseguró que los dos reos “contaron con colaboración, cuyo origen habrá que determinar”. Los dos internos salieron del penal vestidos de gendarmes y por la puerta principal al mediodía de ayer.

Se trata de Juan Flores Valenzuela, condenado a presidio perpetuo por femicidio, y de Tomás González Quesada, sentenciado a 16 años por homicidio frustrado de carabinero, lesiones graves de carabinero y porte de arma. Ambos fueron condenados en 2024.

“Resulta altamente preocupante que estemos frente a esta evasión de características inéditas en la historia penitenciaria reciente… Se trata de un hecho gravísimo que nos compromete como institución, pero también nos tiene que hacer reaccionar respecto de cuáles son las acciones que vamos a adoptar de inmediato”, dijo Pérez.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, afirmó que en esta fuga “no hay un problema ni de infraestructura, ni de personal. La dotación es suficiente para ejercer el control efectivo de la población penal en este lugar”.

“Estuve revisando durante horas el video donde claramente se observa la preparación y los preparativos de estas personas para poder luego evadirse, lo que demuestra un grado de coordinación y preparación que es inaudito. Y luego, también tuve la oportunidad de ver cómo salían por delante de la Penitenciaría”, añadió.

PURANOTICIA