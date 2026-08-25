Fuertes vientos provocan caída de árboles, postes y cortes de luz en distintos puntos de la RM

Las fuertes rachas de viento pronosticadas para este martes en la región Metropolitana ya están provocando las primeras afectaciones en distintos puntos de la capital, principalmente daños materiales y cortes de suministro eléctrico, aunque hasta ahora no se reportan personas lesionadas.

Uno de los primeros incidentes se registró en el sector de Vicuña Mackenna con Camino Agrícola, en la comuna de Macul, donde el viento provocó la caída de un añoso árbol de grandes dimensiones.

Dos vehículos, que circulaban con ocupantes por avenida Vicuña Mackenna, fueron alcanzados por las ramas. No hubo personas lesionadas, pero el hecho obligó a interrumpir el tránsito en el sector.

Otro incidente ocurrió en Avenida Las Condes con San Damián, en la comuna de Vitacura, donde las fuertes ráfagas provocaron la caída de una gigantografía, además de generar un corte de energía eléctrica en el sector.

A estos hechos se suma lo ocurrido en Gran Vía con Vía Roja, en el sector de Santa María de Manquehue, también en Vitacura, donde se registró la caída de postes del tendido eléctrico.

Una de las estructuras terminó cayendo sobre un vehículo que transitaba por el lugar, provocando que el conductor quedara atrapado en su interior. Ante esta situación, Bomberos concurrió al lugar para atender la emergencia.

PURANOTICIA