Fuerte olor nauseabundo delató a carnicería clandestina en Peñaflor: hallan 450 kilos de carne en deficientes condiciones

Carabineros de Peñaflor descubrió una carnicería clandestina que operaba en esa comuna de la región Metropolitana, procedimiento que culminó con dos personas detenidas.

El operativo se desarrolló en un inmueble ubicado en calle Los Paltos, luego de que funcionarios policiales detectaran un fuerte olor nauseabundo proveniente del lugar, que aparentemente se encontraba abandonado.

Al verificar la situación, los efectivos observaron desde el acceso una importante cantidad de productos cárnicos, por lo que, al constatar que el inmueble no contaba con autorización sanitaria para desarrollar esa actividad y al configurarse un delito flagrante, ingresaron al recinto.

En el interior encontraron maquinaria destinada al procesamiento de carne, congeladores y aproximadamente 450 kilogramos de productos cárnicos, los que eran almacenados y manipulados en deficientes condiciones higiénico-sanitarias, sin mantener la cadena de frío.

Tras ser informada la Fiscalía Local de Talagante, se dispuso el resguardo del sitio del suceso hasta la llegada de personal de la Seremi de Salud, que realizó la fiscalización correspondiente.

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