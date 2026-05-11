Fuego en el Barrio República: Tercera alarma de incendio afecta a la Facultad de Derecho de la U. Diego Portales

Durante la jornada de este lunes, las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), emplazadas en el tradicional Barrio República, se vieron afectadas por el desarrollo de un incendio.

Específicamente en la intersección de las calles República y Salvador Sanfuentes, las llamas comenzaron a propagarse en horas de la mañana de este lunes. El fuego comprometió directamente al cuarto piso del inmueble universitario, aunque, de acuerdo a los reportes preliminares, no se han registrado personas lesionadas a raíz de la emergencia.

Ante la magnitud del suceso, se procedió a declarar la tercera alarma de incendio en el sector. Para hacer frente a la situación, la institución de Bomberos acudió al lugar "con voluntarios y máquinas de 21 Compañías".

Por su parte, la plataforma Transporte Informa emitió un reporte sobre los desvíos viales, indicando que actualmente hay "restricción de tránsito en República con Salvador Sanfuentes, debido a incendio en 4to piso de edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Prefiera vías alternativas. Facilite el trabajos de Bomberos".

PURANOTICIA