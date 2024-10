"Fue útil": Director general de la PDI justifica comunicación con Tohá y llamado de la ministra a Monsalve

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, explicó en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el llamado que realizó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en torno a las diligencias en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve, por las denuncias por violación y abuso sexual en su contra.

Ante los parlamentarios, el líder de la institución entregó detalles de su comunicación, en el contexto de una diligencia que realizaba el fiscal Xavier Armendáriz junto a personal de la policía civil en el Hotel Panamericano, donde habría ocurrido el hecho denunciado.

Explicó que su decisión de contactar a la secretaria de Estado se produjo luego de recibir un informe de los detectives que estaban en ese recinto.

Al ser informado de que en el lugar no estaba el exsubsecretario, Cerna tomó la decisión de contactar a su superior directo de Monsalve, es decir, la ministra Tohá.

“Me llamó el oficial más antiguo, que estaba en el lugar, diciéndome que necesitaba la presencia del subsecretario, o exsubsecretario hoy en día. Además, estaban los fiscales. La investigación la tiene la PDI, dirigida por los fiscales, pero ejecutada por la policía”, dijo, asumiendo esta acción como un paso lógico.

Lo hizo con el objetivo de asegurar la presencia de Monsalve en el lugar, donde se realizaban distintas diligencias, como recoger muestras biológicas y descartó haber entregado mayor información a la secretaria de Estado respecto a lo que estaba ocurriendo en el hotel del centro de Santiago.

“Nunca hablé de que se haya planteado, se haya señalado o pormenorizado las diligencias que se iban a hacer, porque tampoco las conocía y debo entender que el oficial más antiguo me llamó en relación al cargo que ostento, al cargo que aún tenía el imputado que estaba en ejercicio y el nexo con la ministra”, sostuvo.

Cerna enfatizó que no sería apropiado que él llamara directamente al imputado, argumentando que “sería extraño que me dijeran, sabe qué, usted llamó al imputado directamente” y por eso optó por “un canal superior”.

El jefe policial insistió en el sentido de su llamada, el que, desde su óptica, buscaba facilitar las acciones destinadas a esclarecer los hechos por los que fue denunciado Monsalve.

“Entiendo que era totalmente pertinente ese llamado, porque lo que se hizo en el lugar, todas las actuaciones fueron una. La revisión del lugar, la incautación de algunas especies y el hisopado bucal se hizo en la misma actuación, y se hizo en la misma noche”, afirmó Cerna.

Finalmente, manifestó que “en este caso, la forma que se hizo fue útil. Porque se obtuvo lo que se buscaba. Y está la audiencia con las evidencias, pero no es que sea siempre de forma coercitiva o no. Todo depende de la estrategia. Algunas veces funciona así y otras veces utilizando la presión de la orden, pero no es que haya un patrón común. Lo da el contexto y los antecedentes de la investigación”.

PURANOTICIA