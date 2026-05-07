“Fue una reunión muy intensa”: Parisi y Hacienda logran avances clave en reembolso de medicamentos y pañales

Con el objetivo de analizar los alcances del proyecto de reconstrucción nacional, este jueves se llevó a cabo un encuentro entre el titular del Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz, y el máximo referente del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

Tras la cita, el excandidato presidencial entregó sus impresiones sobre el diálogo sostenido con el secretario de Estado. Al respecto, aseguró: "Fue una reunión muy intensa. Somos los dos de carácter fuerte, no fue fácil, pero estamos llegando a varios consensos (...) A nosotros nos preocupa mucho la clase media y la clase media emergente, y creo que se avanzó bastante".

Profundizando en los temas tratados, el político detalló que durante la instancia lograron "visualizar cómo sería el reembolso de los medicamentos y también de los pañales. Hablamos de una canasta referencial para los medicamentos y para una propuesta de cómo sería la devolución para los pañales".

Asimismo, la figura del PDG hizo hincapié en las labores que continuarán realizando las distintas partes involucradas. En ese sentido, enfatizó que "hay que seguir trabajando. Nuestros equipos técnicos, tanto de Hacienda como del PDG y nuestros diputados, van a estar trabajando todo el fin de semana. Pero yo estoy muy optimista porque esto va en beneficio de la gente, más que gane alguien, o el gobierno o nosotros, lo que nos interesa es que gane la clase media".

Sobre el estado actual de las negociaciones y la dinámica con el jefe de la billetera fiscal, el dirigente político valoró el intercambio de ideas. "Las conversaciones están muy vigentes. También ha estado trabajando gente técnica de Hacienda con nosotros, pero creo que fue una excelente reunión. Insisto, no fue fácil. El ministro Quiroz es bastante duro, yo también, pero aquí estamos luchando por la gente. Y lo más probable es que lleguemos a un buen acuerdo", declaró.

Además de confirmar que mantiene comunicación directa con la autoridad gubernamental, el líder partidista lanzó un cuestionamiento sobre los tiempos del proceso, señalando que "pudimos haber avanzado esta reunión antes y haber solucionado los impases. Estamos definiendo los montos que puede ser de reembolso para la gente. Obviamente el ministro tiene otra posición. Nosotros decimos que el reembolso, el ministro dice que es una bonificación, son detalles semánticos, pero lo interesante es que va a ir en beneficio de la gente".

Para concluir su intervención, el representante del Partido de la Gente fue categórico respecto a la naturaleza de las tratativas con el Ejecutivo: “Aquí nadie está cediendo. Estamos llegando a un acuerdo por la gente”.

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