Frente Amplio y Partido Nacional Libertario lideran en militantes al cierre de 2025

Al cierre de 2025, solo dos partidos superaron la barrera de los 50 mil militantes: el Frente Amplio y el Partido Nacional Libertario.

Según publica Emol, el primero se consolidó como la colectividad con más adherentes inscritos, alcanzando 57.714 y mostrando un equilibrio casi perfecto entre géneros: “50,01% mujeres y 49,99% hombres”. En tanto, la tienda liderada por Johannes Kaiser registró 51.256 participantes, con una marcada mayoría masculina: “72,98% vs. 27,02%”.

Tras ellos se ubicaron el Partido Comunista, el Partido de la Gente y el Partido Socialista, todos en el rango de los 40 a 49 mil inscritos.

Más atrás quedaron Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, con cifras entre 30 y 39 mil. El Partido Republicano, vinculado al Presidente electo José Antonio Kast, se situó en el undécimo lugar con 21.410 militantes.

El “Top 10” lo completó el Partido Radical, que se convirtió en la colectividad con más inscritos entre los 13 partidos que no lograron la votación suficiente en noviembre para seguir existiendo legalmente.

En el extremo opuesto, el Partido Liberal quedó como el constituido con menos militantes, con 10.327, dentro del grupo de siete colectividades encaminadas a la disolución.

