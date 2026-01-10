Frente Amplio se proyecta como eje articulador de la oposición a Kast

A dos meses de asumir en el Congreso, Constanza Schonhaut, una de las figuras más visibles del Frente Amplio, delineó el rol que tendrá su colectividad durante el próximo periodo legislativo, señalando que la primera misión del FA será proteger los avances sociales del gobierno de Gabriel Boric, en un escenario marcado por la llegada de José Antonio Kast a La Moneda.

En entrevista con La Tercera, la diputada electa sostuvo que el Frente Amplio buscará desempeñar un rol articulador dentro de la oposición, promoviendo la mayor unidad posible entre la izquierda y la centroizquierda. No obstante, advirtió que la relación con el nuevo gobierno dependerá del tono que adopte el Ejecutivo, diferenciando entre un gobierno “avasallador” y uno “dialogante”.

Schonhaut reconoció que el FA pagó costos políticos por su participación en el gobierno de Boric, aunque defendió las decisiones adoptadas en ese periodo. “Se tuvo que dar pasos al costado para proteger algo más grande”, afirmó, manifestando su convicción de que los liderazgos que se alejaron podrán retomar espacios relevantes en el futuro.

La parlamentaria también cuestionó las primeras señales del Presidente electo, especialmente sus declaraciones sobre la situación económica del país y la designación de Quiroz en el Ministerio de Hacienda, a quien calificó como un posible emblema de conflictos de interés, recordando su rol durante la crisis de las colusiones.

Finalmente, Schonhaut enfatizó la necesidad de defender el legado del actual gobierno, asegurando que “Chile es hoy un país más justo que cuando llegamos”, y proyectó un rol activo de Gabriel Boric tras dejar la Presidencia, destacando su disposición a seguir colaborando con el proyecto del Frente Amplio y del progresismo en general.

