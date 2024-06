Frente Amplio rechazó las declaraciones "vejatorias e insultantes" de Diosdado Cabello en contra del Presidente Boric

A través de una declaración pública, la mesa directiva provisoria del Frente Amplio (FA) rechazó los dichos del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y considerado el número dos del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, contra el Presidente Gabriel Boric.

Luego de que el mandatario señalara que la instituciones de Venezuela están “claramente deterioradas”, Cabello respondió con insultos desde Caracas: “Este bobo se mete con Venezuela y es incapaz de gobernar su propio país”.

“Desde el Frente Amplio manifestamos nuestro categórico rechazo a las declaraciones vejatorias e insultantes emitidas por el diputado venezolano Diosdado Cabello contra el Presidente de la República, Gabriel Boric, y por consiguiente, contra todo el pueblo de Chile”, dijo la colectividad que reúne a Convergencia Social (CS), partido del presidente Boric y Revolución Democrática (RD).

Desde el FA, que preside interinamente el diputado Diego Ibáñez (CS), indicaron que defienden “la democracia” y promueven “una relación de diálogo y respeto por el bienestar de nuestros pueblos, que tanto requieren de la colaboración mutua”.

“Esa seguirá siendo nuestra prioridad”, afirmaron en la declaración pública difundida este viernes.

Más temprano el gobierno, a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, había manifestado su molestia por las opiniones de Cabello.

“Me da pena por los venezolanos, cuando las autoridades insultan a otras autoridades de otros países, es porque su repertorio es de una pobreza tremenda. Chile es demasiado serio, responsable, así es reconocido en todo el mundo”, afirmó la secretaria de Estado.

“No vamos a caer en ese tipo de lenguaje. Eso rebaja a esta autoridad venezolana que emitió esas palabras simplemente”, dijo la ministra.

“Lo que yo no veo venir es que Chile entre en esa escalada de insultos, nosotros no nos rebajamos a esas cosas. Eso no va a pasar. Chile tiene herramientas para seguirle exigiendo a Venezuela que haga su parte, no le corresponde juzgar la investigación que tenemos en Chile”, afirmó Tohá.

