Frente Amplio rechaza operación militar en Venezuela y llama a respetar soberanía

A través de una declaración pública difundida este sábado, la Dirección Nacional del Frente Amplio manifestó su rechazo a la operación militar encabezada por Estados Unidos en Venezuela, la cual culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, calificando la acción como una vulneración flagrante del derecho internacional y una amenaza para la estabilidad regional.

En el documento, la colectividad —a la que pertenece el presidente Gabriel Boric— sostuvo que el operativo se produjo tras “cuatro meses de asedio mediático y militar”, describiéndolo como un acto de injerencia directa sobre la soberanía de un país latinoamericano, incompatible con los principios que rigen el orden internacional.

El Frente Amplio afirmó además que la intervención no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una práctica histórica y sistemática de dominación de Estados Unidos en América Latina, orientada a resguardar intereses geopolíticos y el control de recursos estratégicos como el petróleo y el litio.

La declaración advirtió que este tipo de acciones normaliza el uso unilateral de la fuerza y establece un precedente extremadamente peligroso, alertando sobre una eventual escalada de violencia en la región, que —según indicaron— ya incluye amenazas hacia otros países latinoamericanos, como Colombia.

Finalmente, el partido hizo un emplazamiento directo al presidente electo José Antonio Kast, solicitándole no adoptar una política exterior subordinada o complaciente con los intereses de Estados Unidos, e instándolo a defender la tradición diplomática chilena basada en la no intervención, el multilateralismo y la resolución soberana de los conflictos.

