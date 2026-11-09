Frente Amplio espera sumar respaldos del oficialismo para acusación constitucional contra el ministro Rabat

La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, sostuvo que la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, podría contar con el respaldo de parlamentarios oficialistas. Esto, considerando que, a su juicio, la liberación de condenados por delitos sexuales debe estar por sobre las diferencias políticas.

“Es razonable pensar que pueda haber más de un voto del oficialismo. Será responsabilidad de ellos al momento la votación, y bueno yo me imagino las presiones que de hecho, nos hemos enterado también por prensa que se están ejerciendo desde el mismo Gobierno, desde la misma Moneda”, comentó Yeomans en entrevista con Radio Duna.

En esa línea, la parlamentaria agregó que “cuando estamos hablando de violadores, de pederastas y de su liberación creo que es mucho más importante que quizás algún tema más político”.

Respecto de los apoyos necesarios para impulsar la iniciativa, la diputada afirmó que “Podremos tener o no los votos del PDG, pero la vamos a presentar igual. Para cualquier parlamentario que se ha planteado que hay que perseguir las responsabilidades políticas en este caso, que debe asumir el ministro Rabat, no tiene ningún sentido que se opongan a la acusación constitucional”, aseguró la frenteamplista.

En cuanto al momento en que se ingresará el libelo, Yeomans explicó que se han incorporado nuevos antecedentes y que el documento ya cuenta con fundamentos jurídicos para respaldar la acusación: “se han ido incorporando antecedentes y el texto con lo que está ya tiene argumentos jurídicos para sostenerse”.

Asimismo, la diputada cuestionó la decisión del Presidente de mantener a Rabat en su cargo y sostuvo que “El Presidente ha confirmado más de una oportunidad que mantiene a Rabat en el cargo y eso hace que este camino también tenga toda lógica y sentido común”, aseguró.

Finalmente, Yeomans insistió en sus cuestionamientos a la permanencia del ministro y a la falta de transparencia respecto de los decretos: “frente a la insistencia a mantener a Rabat en el cargo, de no transparentar tampoco los decretos, todo eso hace que se genere un manto de cuestionamiento a la autoridad que está en actualmente el Ministerio de Justicia”.

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