Frente Amplio decide no llevar a Gustavo Gatica como candidato al Congreso

Aunque parecía una apuesta segura para la colectividad, finalmente el Frente Amplio optó por no llevar a Gustavo Gatica como candidato a diputado por el distrito 8.

Según informa El Mercurio, pese a que la presidenta del FA, Constanza Martínez, había manifestado su apoyo al joven que perdió la totalidad de su visión por los disparos efectuados por Carabineros durante el Estallido Social, e incluso, había mostrado disposición a ceder su propio cupo en favor de Gatica, el comité central de la colectividad oficialista ratificó la decisión de no incluirlo.

En su lugar la instancia resolvió mantener nombres propios para competir en el distrito que incluye a las comunas de Maipú, Quilicura, Estación Central, Pudahuel, entre otras.

Por ello las opciones elegidas por el partido serán la actual diputada Claudia Mix, quien buscará ser reelegida, y la exconvencional Tatiana Urrutia, cerrándole las puertas a Gatica, quien era visto como una apuesta segura, ya que marcaba bien en los sondeos internos.

Sin embargo, sus aspiraciones por llegar a tener un escaño en el Congreso no están del todo descartadas, ya que el Partido Comunista podría abrirle un espacio justamente en el mismo distrito para que sea uno de los nombres en la papeleta en el mes de noviembre.

Esto, porque su representante en el lugar, Carmen Hertz, será probablemente candidata a senadora por el PC en una región que se está por definir y por ella iría Gatica. Todo a la espera de que los partidos del oficialismo lleguen a un acuerdo para la conformación de la lista única durante esta semana.

Por lo que es muy probable que la directiva del PC, y en específico quien lleva las negociaciones en la mesa, Bárbara Figueroa, sostenga conversaciones para evaluar esta posibilidad.

El Partido Comunista, se cree, vería en Gatica un postulante capaz de persuadir y movilizar a su electorado.

