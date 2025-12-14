Frei evitó referirse al congelamiento de su militancia en la DC y aseguró que "el futuro a partir de mañana necesita diálogo"

El expresidente Eduardo Frei votó en la comuna de Las Condes para la segunda vuelta presidencial.

Tras cumplir con su deber cívico, el exmandatario hizo un llamado a los compatriotas a que “voten en conciencia, pensando en Chile, en su futuro, en lo que sea mejor para el país”.

“La decisión evidentemente que marcará la política chilena en los próximos años y, por lo tanto, y por eso es doblemente importante, solamente pensar en el bien común y sobre todo pensar en el interés superior del país”, afirmó.

La exautoridad aseveró que “el futuro a partir de mañana necesita diálogo. Chile necesita diálogo, Chile necesita conversación como lo hicimos durante muchos años, buscar acuerdos que son necesarios para progresar. Si estamos todo el día peleándonos entre todos, no vamos a progresar hacia ningún lugar”.

Sobre las autoridades parlamentarias elegidas en la primera vuelta y quien salga electo durante esta jornada, espera que "sean capaces de dialogar y buscar los grandes consensos que Chile necesita y que todos sabemos cuáles son. Reitero mi llamado, yo siempre he estado dispuesto al diálogo, así lo demostramos en nuestro tiempo y espero que esa sea la tónica de los próximos años”.

Frei también fue consultado sobre su militancia en la Democracia Cristiana, la cual fue suspendida tras reunirse con José Antonio Kast, al respecto declaró que “hoy es día de elecciones y, por lo tanto, se habla de elecciones. Más adelante hablaremos”.

