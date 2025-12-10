Frei evitó referirse a decisión de la DC de suspender su militancia: "No soy sintiente, los animales son sintientes"

El expresidente Eduardo Frei Ruíz-Tagle realizó su primera actividad pública luego de la controversia por su reunión con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Tras el seminario "a 20 años del TLC Chile-China: Balance y Proyecciones", el exmandatario evitó referirse a la decisión de la Demoracia Cristiana (DC) de suspender su militancia.

Entre risas, respondió: "¿Qué siento? No soy sintiente, los animales son sintientes", dijo, sin ahondar en el tema.

Cabe señalar que el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) decidió suspender la militancia del exmandatario luego de su encuentro con Kast. Además, está sobre la mesa la posibilidad de que la instancia decida expulsarlo del partido.

TLC CHILE-CHINA

Durante el seminario, Frei destacó la firma del acuerdo en 2005 y subrayó que el efecto del tratado también se ha expresado en el aumento de la inversión china en el país.

"Este crecimiento se refleja en la confianza que el capital chino deposita en Chile. Hay numerosos ejemplos de inversiones significativas, la mayoría en energía, minería, infraestructura, transporte y agroindustria", indicó.

El expresidente afirmó que el tratado ha sido decisivo para ampliar la presencia de la oferta chilena en el mercado asiático. "En definitiva, podemos concluir que el TLC es el instrumento que ha permitido a nuestros minerales, vinos, cervezas, uvas, celulosa y tantos otros productos expandirse por el vasto territorio chino", precisó.

PURANOTICIA