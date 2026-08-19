Frei afirma que la "permisología" frena la inversión en Chile: "Inventan la ranita, inventan todo para no aprobar proyectos"

El expresidente Eduardo Frei afirmó que Chile lleva más de 10 años con proyectos paralizados y apuntó a la "permisología", argumentando que la excesiva cantidad de observaciones termina frenando la ejecución de ellos.

Tras el seminario "Energía 2030: del diagnóstico a la acción", el exmandatario sostuvo que "aquí hemos tenido muchos años de paralización. Llevamos más de 10 años paralizados y hoy día sigue. Hoy día inventan la ranita, inventan todo para no aprobar los proyectos".

La exautoridad apuntó a la cantidad de observaciones que se formulan a algunos proyectos de inversión. "Los proyectos están paralizados y lógicamente todos reclaman por más empleo y más trabajo", precisó.

En esa línea, manifestó que "a la hora de oponerse a los proyectos, vemos hay gente que presenta mil, dos mil, tres mil. Es como una producción en serie y de repente aparece un proyecto, a veces hay 15 mil, 20 mil observaciones. ¿Para qué es eso? Para parar los proyectos".

El expresidente planteó que la discusión sobre los permisos para los proyectos debe ser abordada como parte del desafío de recuperar el crecimiento y el empleo. "Y después la misma gente está reclamando que no hay inversión, que no hay empleo. Entonces, pongámonos de acuerdo", indicó.

Finalmente, cargó nuevamente contra la "permisología", señalando que "si la seguimos aceptando como está, va a tener que seguir paralizando los proyectos en Chile".

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