Frank Sauerbaum asume jefatura de la bancada de diputados RN tras salida de Mellado para apoyar a Kast

El diputado Miguel Mellado presentó su renuncia a la jefatura de la bancada de Renovación Nacional (RN), en el marco de sus críticas a la campaña presidencial de Evelyn Matthei.

Junto con dejar el cargo, anunció también su salida del partido liderado por Rodrigo Galilea, argumentando su exclusión de la nómina parlamentaria y su intención de respaldar la candidatura de José Antonio Kast (Partido Republicano) en las próximas elecciones.

Ante esta decisión, RN emitió un comunicado oficial en el que confirmó la aceptación de la renuncia y anunció que el diputado Frank Sauerbaum asumirá la jefatura de la bancada. “Valoramos y agradecemos su liderazgo, compromiso y el tiempo dedicado a representar a nuestra bancada en esta función”, señala el texto.

El nombramiento del legislador se realizó conforme al reglamento interno y con acuerdo unánime de los integrantes.

El partido aprovechó la instancia para reafirmar su respaldo a Evelyn Matthei como candidata presidencial. “Renovamos nuestro compromiso con su candidatura, convencidos de que su liderazgo es sano y necesario para enfrentar el futuro sin divisiones”, concluye el comunicado.

