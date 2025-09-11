Franco Parisi pidió una "oportunidad" para gobernar para la gente y "no para los fachos ni comunachos"

Franco Parisi pidió una "oportunidad" a los chilenos en su mensaje final en el marco del debate televisado.

"Chileno y chilenas. Les pido lo que ustedes le piden siempre a algún jefe o cuando entregan un currículo. Una oportunidad. He hecho el camino largo, meritocrático. He tenido que leer lo que he tenido que leer y he tenido que hacer un tremendo esfuerzo para llegar donde llegué. Y sé que hay muchos chilenos que y chilenas que lo quieren hacer igual. Ganarle al sistema, porque la vida es hermosa cuando tenemos oportunidades. Porque nos han robado el sueño de la tranquilidad, el sueño de la meritocracia, el sueño de la casa propia".

Agregó que: "Pero con Parisi presidente y el PDG en el parlamento lo vamos a poder hacer. Los chilenos están endeudados, cansados, agobiados, asustados, estresados y especialmente a las mujeres. Nosotros los vamos a ayudar".

El economista cerró su mensaje diciendo que "nosotros tenemos la herramienta con un Gobierno inteligente para la gente. No para los operadores políticos, no para los fachos, los comunachos. Yo sé que suenan fuerte esas palabras, pero ellos se han hecho ricos a costa de la clase media".

PURANOTICIA