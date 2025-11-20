Franco Parisi: "Me gustaría ser asesor de los dos candidatos, decirles cómo hacerlo"

El exabanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, comentó sobre la carrera presidencial y dijo que le gustaría ser asesor de Jeannette Jara o José Antonio Kast, pero “no lo puedo hacer porque estoy muy dolido”.

En conversación con Cooperativa, Parisi manifestó que está "mordiendo la derrota, esto es duro, no es fácil. Cuesta, porque uno le pone alma, corazón y hay mucha gente a la que darle las gracias por todo lo que hicieron, que fue realmente una genialidad, pero (estoy) con pena, estuvimos ahí y yo creo que nos jugaron algunas cosas chueco, pero es parte de la política".

"Me gustaría ser asesor de los dos candidatos, decirles cómo hacerlo, pero no lo puedo hacer porque estoy muy dolido en todo el proceso. Pero creo que cualquiera de los dos puede ganar, aun cuando estadísticamente con ingeniería política, Kast ya está ganado (...) digo eventualmente. Pero creo que hay mucho por hacer y Chile necesita tanto cariño, tantas cosas que son fáciles de hacer y los políticos no lo han visto hace rato", subrayó.

El excandidato señaló que “nosotros tenemos que tomar una decisión como colectivo, como PDG. Nosotros somos muy respetuosos de la opinión de nuestra gente. Yo no ando con un bolsón de votos ni quiero, nunca he querido tenerlo. Por el contrario, yo creo que lo que corresponde es preguntarle a la gente”.

En cuanto a los dichos de Darío Quiroga, del comando de Jara, sobre su hermana, Parisi sostuvo que "así nos trataron todos. Fachos y comunachos nos trataron así. Medios de comunicación nos trataron así. Grandes empresarios nos trataron así. Es verdad, así nos trataron. Así tratan a los mineros, así tratan a los cabros de los Uber, así tratan a los cabros de los tuning, así tratan a las mujeres cuidadoras. Esa es la verdad de fondo de la élite política de fachos y comunachos".

"Que digan de eso de mí me da lo mismo, pero que me toquen el PDG y me toquen a mi hermana es innecesario, pero él entendió, fue caballero, me pidió disculpas a mí y le pidió disculpas a mi hermana. Hizo lo correcto", expresó.

