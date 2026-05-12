Franco Parisi insta a Lorena Pizarro a denunciar dichos de Javier Olivares por los "canales formales"

Luego de que la diputada del Partido Comunista (PC), Lorena Pizarro, acusara que su par Javier Olivares (PDG) le profiriera los insultos de "ordinaria, picante, poblacional", la réplica vino por parte del excandidato presidencial, Franco Parisi.

Durante una entrevista concedida a radio Universo, el líder político abordó la polémica asegurando que "a nosotros nos han roteado permanente y consistentemente". Asimismo, planteó una vía de diálogo directo al indicar que en caso de que la congresista "se siente ofendida y quiere hablar conmigo, me puede llamar y yo puedo tomar los antecedentes".

Con una postura conciliadora, el fundador del PDG se mostró dispuesto a intervenir internamente. "Si la diputada Pizarro quiere que yo hable con el diputado, no tengo ningún problema. Yo quiero componer. Chile está muy dividido, extremadamente dividido. Y el PDG tiene que aglutinar", enfatizó.

Parisi no descartó que el caso pueda ser llevado ante el Tribunal Supremo del partido y argumentó que "si yo, mi persona, o el presidente del partido, o el presidente regional, puede hacer algo para suscitar desaguisados sociales de convivencia, créame, no tengo ningún problema en hacerlo".

Bajo esta misma línea, el dirigente instó a la representante comunista a ingresar su queja utilizando los canales formales de la tienda política. "Si la diputada Pizarro, a quien no conozco, se siente ofendida, puede contar con cualquier miembro del PDG para subsanar aquello", concluyó.

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