Investigan hallazgo de un cadáver atado de pies y manos y con dos impactos de bala en la cabeza en Lampa

Un brutal homicidio quedó al descubierto la tarde de este martesen la comuna de Lampa, región Metropolitana, donde apareció el cadáver de un hombre con dos impactos de bala en la cabeza, envuelto en sábanas y atado de manos y piernas.

El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 31 de la ruta 5 Norte por un recolector de basura, quien dio aviso a Carabineros. Posteriormente, la Fiscalía Metropolitana ECOH dejó la investigación a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El fiscal ECOH Alfredo Cerri señaló que "a eso de las cuatro y media de la tarde se recibió un llamado en la Central de Comunicaciones de Carabineros sobre una persona fallecida en la caletera de la autopista".

Añadió que "al lugar llegó personal de Carabineros, quienes mantuvieron el sitio del suceso, y se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI para realizar las primeras diligencias".

El fiscal explicó que "al parecer, la persona sería de nacionalidad chilena. Estaba envuelta en sábanas y tenía dos impactos de bala en el cráneo. En este momento lo que se tiene son dos vainillas, pero hay que determinar la data de muerte para saber si el fallecimiento se produjo en el sitio del suceso o en otro lugar".

El persecutor agregó que el fallecido "no tenía documentos ni teléfono celular. Sólo tenía su ropa, por lo que hasta ahora no se ha podido determinar una identidad específica, que es lo primero que hay que dilucidar".

(Imagen: Fiscalía ECOH)

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