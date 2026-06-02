Gobernador Claudio Orrego fue sobreseído definitivamente en caso ProCultura: Ministerio Público deberá pagar costas del proceso

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó el sobreseimiento definitivo del gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, en el caso ProCultura.

La pesquisa era desarrollada por la Fiscalía de Antofagasta, que no pudo acreditar el delito de fraude al fisco que se le imputaba al abogado de la Universidad Católica.

Además, la sentencia señaló que "se condena al pago de las costas al fiscal regional de Antofagasta Juan Castro Bekios, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado".

Tras conocer el fallo que le favorece, el gobernador Orrego señaló a través de un video en redes sociales que "la justicia habló de manera clara y contundente, pues se terminaron las mentiras y se ha impuesto la verdad".

Añadió que "lo dijimos desde el día uno: nosotros fuimos víctimas de un delito, y no parte de él. Lamentablemente, algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto para ensuciar el nombre del Gobierno de Santiago y también el de este gobernador".

Según la autoridad, "a partir de ahora nos vamos a centrar en lo esencial, que es seguir recuperando la ciudad para las personas".

Y concluyó declarando que "vamos a demostrar con hechos y obras concretas que por donde pasa el Gobierno de Santiago la gente vive mejor. Y que si hay un valor que nos inspira a quienes trabajamos en él es la probidad, la transparencia y es espíritu de servicio público".

Esta investigación se originó por la transferencia de $1.600 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano a la fundación ProCultura, que iba a ejecutar un programa de prevención del suicidio denominado Quédate.

Según la Fiscalía, el convenio se habría gestado por la relación entre Orrego y el psiquiatra Alberto Larraín, fundador de ProCultura y quien está formalizado por la causa.

PURANOTICIA