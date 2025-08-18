Franco Parisi inscribió su candidatura presidencial y envió mensaje a los criminales: "Tienen dos opciones, bala o cárcel"

Franco Parisi llegó este lunes hasta el Servicio Electoral (Servel) para inscribir formalmente su tercera candidatura presidencial por el Partido de la Gente (PDG).

En la ocasión, el economista aseguró que "vamos a pasar a la segunda vuelta, estamos muy contentos, las encuestas están mintiendo".

Luego, recalcó que "el sello es muy, muy franco y directo, contra el establishment, los partidos políticos que se han hecho millonarios, no queremos más pymes en la política, no más pago por voto. Realmente ya es obsceno lo que está ocurriendo, no más pago por voto".

Agregó que "la mansión que tienen los Republicanos, la mansión de la UDI, la mansión del Partido Comunista, la mansión del Partido Socialista... ¿Y la gente no tiene casa? Se han reído de la clase media. Nosotros representamos a la clase media. La clase media que se viste a media, come a media y finalmente vive a media", y "no se siente segura", criticó.

El abanderado del PDG sostuvo que, "pero los políticos, el partido de izquierda y derecha, los cuicos de derecha, los comunachos y los fachos se han hecho millonarios con la política. Nosotros queremos plata para la clase media. Y decirle a la gente que no vota por mí en La Dehesa, en Vitacura, está cometiendo un tremendo error".

Complemento porque si "tu papá, tu mamá pierde la pega, en seis meses va a estar vendiendo la casa en la playa, el departamento a la playa, va a perder tu casa, tenemos que fortalecer a la clase media. No lo entienden. La colusión de la encuestadoras nos da 4%,12%, estamos sobre el 18%. Vamos a pasar a la segunda vuelta, porque nosotros hablamos con el lenguaje de la gente", sostuvo apegado a su discurso.

Parisi advirtió que "nosotros le vamos a exigir a nuestros parlamentarios que escuchen a la gente, que no escuchen a la élite, que se bajen el sueldo, le digo de inmediato al futuro Congreso: 'bájense los sueldos, es obsceno lo que se paga. Nosotros vamos a ser una autoridad completamente".

También, apuntó a su competencia en la papeleta. "Y también decirle a los otros candidatos, a Kast, a Matthei, a Jara, le tienen miedo a Mosciatti, y me dicen que van a terminar con el terrorismo en La Araucanía. No se atreven. Nosotros vamos a ir a todas las instancias, aunque nos funen, porque nosotros sabemos que Chile se construye uno a uno".

Además, se lanzó contra los partidos de la coalición de Gobierno. “A la ministra Camila Vallejo, su expareja está ganando $6 millones y medio en un puesto arreglado. El Tinder del Frente Amplio y del Partido Comunista nos está saliendo muy caro. En mi Gobierno, en el Gobierno de la gente, no más expololos de, no más exparejas de. Todos los pololitos del FA y del PC a preparar los currículums porque los vamos a sacar”.

En relación a su eventual gestión, Parisi señaló que “también vamos a fiscalizar a las municipalidades porque ahí están robando como gato de campo a través de las corporaciones. Basta de alcaldes de $10 millones que se van a Francia a hacer un cursito. Háganlo por internet”.

Respecto a su diferencia con el resto de las candidaturas y la opción de gobernar vía decreto, como mencionó José Antonio Kast la semana pasada, intentó desmarcarse de él. "No jugamos con la ley. Al César lo que es del César. Vamos a gobernar con mano dura contra los criminales. Los criminales, con Parisi presidente y el parlamento con el PDG, tienen dos opciones: Bala o cárcel”, aseguró.

El economista también tuvo palabras para los candidatos de derecha que lanzaron sus candidaturas en el norte de Chile.

“El norte ya eligió presidente y eligió a Parisi, porque nosotros hablamos con el lenguaje de los mineros. Sabemos lo mal que lo está pasando Arica, Atacama, Tarapacá y Antofagasta. Vamos a comenzar a construir los mega puertos, más y mejores carreteras. Queremos más regiones. El Ministerio de Minería y la casa central de Codelco para Antofagasta. Menos Santiago, más regiones”.

“Se acabó el choreo de los comunachos y los fachos a partir del Gobierno", enfatizó.

Finalmente, declaró que "no queremos eso. El que quiera ser político: austeridad. Y lo vamos a fiscalizar a través de una sola cosa: delación compensada. Es decir, el que robe va a ir a la cárcel, y al que delata le vamos a pagar 20% de lo que nos están robando”.

IMÁGENES:

PURANOTICIA