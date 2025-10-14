Franco Parisi defendió la implementación de la Inteligencia Artificial asegurando que "nos va a generar más empleo"

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, defendió el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y aseguró que generará más empleos.

Durante el debate en la XLVII edición del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), manifestó que es “positivista, pero en todo sentido. ¡Bienvenida la Inteligencia Artificial, ahora ya! Porque la Inteligencia Artificial nos va a generar más empleo”.

“Yo necesito más IA. Necesito que me ayude en los Cesfam, que me ayude para saber cuáles son las enfermedades que tienen (los pacientes) antes de pasar a ver al doctor o la doctora”, añadió.

Además, el abanderado planteó utilizar IA en los colegios unidocentes. “Estoy seguro que los chilenos nos vamos a adaptar y vamos a salir ganando, porque nosotros no le tenemos miedo a la Inteligencia Artificial”, expresó.

Por otro lado, respaldó el uso de tecnología en menores de edad. “Hagan el ejercicio. Mi sobrinita, la Sofi, tiene síndrome de Down, y maneja el teléfono espectacular. Pásenle tecnología a un niño y te vas a deslumbrar”, añadió.

El aspirante a La Moneda también defendió otros temas como disminuir el gasto fiscal, afirmando que será el primero en bajarse el sueldo si es electo como Presidente de la República.

Junto con ello, abogó por las mujeres en su discurso, aseverando que buscará rebajar sus deudas y darles mejores oportunidades en materia de vivienda.

Finalmente, planteó la idea del voto de forma online con Clave Única con el fin que “todos los chilenos puedan votar”.

