Franco Parisi critica a la "casta política" y dice que los "comunachos y fachos le han mentido mucho a la gente"

El abanderado presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió a su candidatura y señaló que sus propios sondeos lo sitúan “en un 16%, por ahí”.

En conversación con radio Pauta, el economsista cuestionó la lectura de los analistas y sostuvo que “todos los que siguen mirando las encuestas lo están mirando mal. Chile no es ni facho ni comunacho”.

Parisi defendió que el PDG es “un partido de centro” capaz de convocar a personas de centroizquierda, centroderecha e independientes.

El aspirante a La Moneda buscó diferenciarse del resto de los postulantes, manifestando que “es bueno decirle al emperador que está desnudo. Los emperadores, la casta política y la elite política, los comunachos y los fachos, le han mentido mucho a la gente y se han reído”.

Por otro lado, en materia seguridad y migración, dijo que tiene “que haber consecuencias de entrar ilegalmente a Chile. Si hay que poner minas, voy a poner minas” y argumentó que el crimen organizado ha elevado el tráfico de personas y robos en la Macrozona Norte.

Además, apuntó a la necesidad de reforzar la coordinación estatal. “El presidente se despierta con un informe de inteligencia y se acuesta con un informe de inteligencia. En Chile no creen en inteligencia ni contrainteligencia”, añadió.

