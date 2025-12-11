Franco Parisi aseguró que no se ve participando de una coalición con el Partido Republicano y recalcó que “no busco puestos”

El excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, criticó el último debate presidencial, calificándolo de "infantil" y "preocupante".

En conversación con CNN Prime, el líder del PDG dijo que es “preocupante” lo vivido en el último debate previo al balotaje de este domingo 14 de diciembre.

Según el exabanderado, ambos candidatos “se portaron infantilmente” y en lo que expresaron se mostró que “ganó la ideología”.

“Quedó ratificado que nuestra posición de voto nulo es lo correcto”, afirmó, añadiendo que “la gente se dio cuenta de que se perdió una tremenda oportunidad”.

En cuanto a la discusión en torno a los indultos presidenciales y la conmutación de penas, Parisi señaló que “si me dices qué es lo que va a hacer Kast como presidente, yo no sé qué va a hacer, y lamentablemente la credibilidad que tengo sobre él es cuestionable”.

Pese a su opinión sobre Kast, el excandidato sostuvo que probablemente sea el ganador con una distancia de al menos 10 puntos porcentuales sobre Jeannette Jara, pero que incluso en un escenario donde él sea presidente no se ven participando ni del gobierno ni de una coalición con el Partido Republicano y quienes ahora apoyan a Kast.

“No estamos dispuestos a hacer coalición con Kast”, aseguró y recalcó que “no busco puestos”. Además, manifestó que, si alguien de su partido quiere irse al gobierno de Kast, “le recomendaría que se fuera del PDG”.

