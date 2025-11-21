Franco Parisi asegura que la mitad de su electorado votará "blanco o nulo" en segunda vuelta

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó la segunda vuelta y planteó que la mitad de su electorado votará nulo o blanco. En primera vuelta obtuvo 2.346.280 sufragios, esto es, el 19,55%.

En conversación con Pauta, Parisi afirmó que su electorado no votará “por afinidad ideológica”, sino como expresión de molestia. “Hay un 50% que va a votar nulo o blanco, y cualquier otra repartición va a ser anti algo, más que pro algo. Va a ser anticomunista, antifacho”, indicó.

“La gente está dolida, la está pasando mal. Sigue pagando IVA por los medicamentos, sigue pagando IVA por los pañales, sigue pagando impuestos a los combustibles”, manifestó, acusando que los gestos de campaña ocurren “cuando ya es tarde”.

Por otro lado, comentó sobre el despido del asesor Darío Quiroga y negó que se trate de un gesto real hacia el PDG. Además, valoró que Quiroga le había pedido disculpas él y a su hermana.

Por otro lado, Parisi abordó la campaña de José Antonio Kast y su despliegue. “Ir a La Araucanía no mueve la aguja. Los votos están en Cerro Navia, en La Pintana y en el norte”, aseguró.

El excandidato, sin declarar apoyo, pronosticó el resultado de la segunda vuelta. “Esta es una elección que ya está casi ganada por el candidato Kast”, indicó, argumentando que esto ocurriría “gracias únicamente al mal trabajo del gobierno de Boric”.

