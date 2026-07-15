Franco Parisi anticipa comisión mixta por megarreforma y defiende postura del PDG

El fundador del Partido de la Gente (PDG) y excandidato presidencial, Franco Parisi, analizó la próxima votación de la megarreforma y aseguró que era previsible que sectores de la oposición recurrieran al Tribunal Constitucional (TC) por algunos aspectos incluidos en la iniciativa.

En entrevista con Radio Infinita, Parisi sostuvo que "era esperable" que la oposición utilizara esta vía y descartó que dicha acción corresponda a una estrategia de bloqueo político.

"Aquí no hay que decir que esto sea una encerrona, son procesos que hay que entender, que aquí hay, como decía el mismo Frente Amplio, una tercera Cámara que la están utilizando ahora. Es parte del juego, es parte del juego político", señaló.

Respecto a la tramitación del proyecto, el exabanderado presidencial anticipó que algunos puntos podrían llegar a una comisión mixta, instancia donde diputados y senadores deberán resolver eventuales diferencias.

"Yo veo puntos que van a pasar sí o sí a la comisión mixta. Creo que el último que se incluyó, anatocismo, eso va a pasar a comisión mixta. Fue el último punto que se incorporó en la Cámara de Diputados", afirmó.

En esa línea, Parisi sostuvo que habrá una discusión relevante en torno a materias específicas de la iniciativa. "Va a haber una discusión no menor, pero quizás pase la invariabilidad tributaria y la compensación que se quiere dar por la no implementación de un proyecto por razones medioambientales. Yo creo que ahí van a estar las tres claves", aseguró.

El fundador del PDG también respondió a las críticas que apuntan a que el partido estaría actuando como un aliado del Gobierno, asegurando que la colectividad no ha recibido propuestas concretas desde la oposición.

"No hemos visto ninguna propuesta de la oposición para poder apoyarla. ¿Cómo vamos a apoyar algo que no hay?", afirmó.

En ese contexto, agregó que "el problema está que a nosotros nos encantaría llevar adelante proyectos con la oposición, pero hasta ahora no lo hemos encontrado, no hay proyectos de la oposición".

Durante la entrevista, Parisi también abordó la renuncia de Rodrigo Vattuone a la presidencia del PDG, destacando sus motivos personales.

"Es una gran persona, pero también se da cuenta que está quitándole tiempo a sus proyectos personales y a su familia", comentó.

Sobre la nueva conducción del partido, explicó que "asume como presidenta subrogante doña Denisse Catalán, una tremenda mujer, joven, con mucha personalidad, que conoce el teje y maneje del quehacer del partido. Lo más probable es que yo asuma la secretaría general, quizás más adelante podamos hacer ahí un enroque por un tiempo".

Sin embargo, Parisi advirtió sobre las exigencias del cargo y señaló que "no es bueno ser presidente del partido", debido a que, según explicó, "te quita mucho tiempo".

Finalmente, sostuvo que asumir la conducción del PDG no es una decisión que tome buscando posicionamiento personal. "Siempre que un presidente del partido aparece en las encuestas, con el tiempo va cayendo, y no quiero gastar mi figura en aquello, pero si hay que hacerlo, lo hacemos", concluyó.

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