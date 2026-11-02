Franco Parisi afirma que el PDG votará en bloque la acusación constitucional contra ministro Rabat

El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, anunció que la colectividad se reunirá este lunes para discutir la posición frente a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y mencionó que el objetivo es alcanzar una postura conjunta.

En conversación con radio Agricultura, el economista afirmó que “estas acusaciones para nosotros siempre han sido políticas y no jurídicas. El caer en la ley, que se violó o no, nosotros no lo vemos de esa forma. Aquí hay una violación a un contrato con la sociedad chilena en términos de proteger a los niños y dejar a los criminales en la cárcel”.

El secretario general del PDG adelantó que este lunes a las 20:00 horas se reunirán todos los diputados de la colectividad para discutir cuál va a ser la posición. "La idea es que debe ser un voto en bloque", precisó.

Recalcó que “yo como directivo del PDG no puedo dar una orden de partido, eso no existe, pero he hablado con casi la mayoría de ellos con respecto a este tema, en que ha ido creciendo, pasó de dar indultos a una situación que es más que dar indultos”.

Parsi mencionó que consultó a distintos diputados qué decisión recomendarían tomar si algo similar ocurriera durante un eventual Gobierno del PDG y sostuvo que "mayoritariamente me dijeron, habría que sacarlo antes de las 24 horas".

En ese sentido, abordó la decisión de remover al subsecretario Luis Silva y dejar al ministro Fernando Rabat. “Creo que lo más salomónico y lo prudente en términos políticos habría sido pedirles que a los dos se dejaran el cargo”, manifestó.

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