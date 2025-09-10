Franco Parisi acusó a los otros candidatos de ser "parte del problema" en el país: "Ustedes han llevado a la ingobernabilidad"

Franco Parisi acusó a sus contendores durante el debate de ser "parte del problema" en el país.

El candidato presidencial del Partido de la Gente planteó que "acá estamos frente a candidatos que han estado toda su vida en la política, algunos desde niños. Lo respeto, pero ustedes son parte del problema, ustedes nos llevaron a esto, ustedes han llevado a la ingobernabilidad".

Bajo ese contexto, acusó que "ustedes nos llevan siempre al 73, al sí y al no, al facho y comunacho, y así han lucrado, porque son millonarios con la política. Yo le digo a la gente fuerte y claro, seguir pegado en el pasado es esto, es tenerle miedo a la verdad".

"Nosotros no le tenemos miedo a la verdad", advirtió el economista.

PURANOTICIA