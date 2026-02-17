Francisco Vidal adelanta que habrá “tres oposiciones” durante el gobierno de Kast: “Con momentos de unidad y de dispersión”

El exministro Francisco Vidal abordó la situación actual del oficialismo y planteó que en el próximo gobierno de José Antonio Kast habrás tres oposiciones.

En conversación con Agricultura, la exautoridad afirmó que “va a haber, en mi opinión, tres oposiciones y tiene que ver con las identidades, con las historias. Una oposición va a ser la del Partido Comunista, que se expresa en una identidad y en una sola orgánica que es el PC”.

“Otra oposición va a ser el Frente Amplio, que por llamarlo de alguna manera, voy a decirle la izquierda nueva, que también tiene una ventaja, una orgánica, un partido”, añadió.

El exsecretario de Estado detalló que “otra oposición que va a ser más compleja es lo que yo llamaría de la centroizquierda, donde tú tienes ahí la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, los liberales, y dejo los radicales porque están literalmente en la extinción, salvo que se logren reconstituir”.

“Esas tres oposiciones van a tener momentos de unidad y momentos de dispersión de acuerdo a los temas que tienen en el debate”, adelantó.

En esta línea, mencionó que "las tres identidades se van a despegar durante un par de años, tratando de lograr reconstituir la confianza ciudadana que se perdió en la elección presidencial".

"El próximo evento competitivo democrático electoral es el último domingo de octubre del 2028. En ese caso, y dada la correlación de fuerzas, es altamente probable que la izquierda y la centroizquierda vayan unidas a las elecciones regionales, comunales, territoriales", complementó.

Y manifestó que “así que yo no le veo drama alguno a que tengamos tres identidades distintas convergiendo en algunos temas y diferenciándose en otros”.

PURANOTICIA