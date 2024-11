Francisco Pulgar solicita inhabilitación de fiscal del Maule por "falta de objetividad" en la investigación en su contra

El desaforado diputado independiente Francisco Pulgar solicitó la inhabilitación del fiscal regional del Maule, Julio Contardo, al que acusó de “falta de objetividad” en la investigación en su contra y una “intencionalidad política” tras esta.

Además, presentó al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, una serie de “antecedentes de carácter grave” vinculados al historial del persecutor regional.

Pulgar expresó que “hemos solicitado formalmente al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la inhabilitación del fiscal regional del Maule, Julio Contardo, quien es el persecutor y solicitante de mi desafuero en la causa ya conocida por todos en la región y a nivel nacional”.

Según indicó, “los argumentos esgrimidos para la solicitud de inhabilitación de este fiscal, data de antecedentes anteriores que desconocíamos y que han llegado a nuestro conocimiento. Y que tras un análisis con mis abogados hemos tomado esa decisión”.

Además, aseguró que se trata de “antecedentes de carácter grave que vienen a confirmar la falta de objetividad respecto a la investigación que lleva este fiscal regional hacia mi persona, atendiendo a otros temas en materia comparativa, por decir”.

En ese sentido, detalló que “tal es el caso conocido en la región del Maule, del destacado y conocido abogado, Gastón Pinochet, que es miembro del Tribunal Electoral y también integrante de la Corte de Apelaciones de Talca en su momento. Quien, más allá de tener una causa igual o más grave que la mía, ha tenido un tiempo de investigación muy distinto al de este parlamentario y, en su momento, ciudadano”.

Por otra parte, señaló “los antecedentes que también fueron conocidos en el Caso Corpesca, donde el fiscal Julio Contardo fue removido de esa causa por conflictos de interés que mantenía con uno de los intervinientes y que él no declaró. El señor Abbot en su momento lo removió de esta investigación”

“Y finalmente, del Caso Hualpén, donde fue muy cuestionado el fiscal Julio Contardo y criticado por la filtración de datos de esta causa”, agregó.

Igualmente, precisó que “los antecedentes más en detalle y de carácter jurídico están contenidos en el documento que hemos enviado al Fiscal Nacional Ángel Valencia, esperando que tenga una buena acogida. Y dónde, como ciudadano y parlamentario, no pido un trato especial. Todo lo contrario, pido un trato justo, pero este no se me ha dado, debido a que las investigaciones por este tipo de delitos demoran, en promedio y con sentencia incluida, tres años. En mi caso vamos para el cuarto año”.

Por todo lo expuesto, insistió en que “claramente aquí hay una intencionalidad política para que este parlamentario, que es el mejor proyectado políticamente para ser senador en las próximas elecciones del 2025, no pueda llegar o estar en la papeleta”.

“Antecedentes que, insisto, he sostenido desde un inicio cuando perdí mi candidatura a gobernador regional, cuando esta falsa denuncia aparece 10 días antes de la segunda vuelta”, recalcó el diputado maulino.

Finalmente, enfatizó en que “como parlamentario y ciudadano pido justicia, pero que esta sea equitativa, igual para todos, atendiendo un principio de objetiva que en mi caso no se ha respetado”.

PURANOTICIA