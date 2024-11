Francisco Orrego dice que la primera medida que tomaría en caso de ganar la gobernación sería "una auditoría al gasto de la RM"

El domingo 24 de noviembre, Claudio Orrego Larraín y Francisco Orrego Gutiérrez se enfrentarán en la segunda vuelta por la gobernación de la región Metropolitana.

En diálogo con radio Agricultura, el candidato de oposición abordó sus fortalezas para convencer al electorado.

“Lo primero para mí, lo más importante, es que le tengo que hablar a los vecinos, no a los partidos políticos, para que confíen en una opción distinta de administración de la región, para que los cambios puedan empezar a suceder en este momento”, manifestó.

“Soy un convencido de que en política las cosas se pueden hacer mejor, y de que nosotros, los vecinos, tenemos el derecho a vivir mejor”, afirmó.

“Hoy lo que estamos viendo por parte de la administración central y por parte del gobierno metropolitano, es un desgaste profundo respecto de la calidad de atribuciones, de responder a las necesidades de la población y de los vecinos de la región. Nosotros tenemos un plan de gobierno que es bastante robusto”, agregó.

En ese sentido, Orrego afirmó que la primera medida que tomaría de ser electo en la gobernación es “una auditoría al gasto de la región Metropolitana”.

“Tener todos los antecedentes respecto de por qué no se han podido hacer efectivas las siete pólizas de seguro del caso ProCultura, ver cómo podríamos recuperar esos mil millones de pesos que a Claudio Orrego se le perdieron, porque son hoy en día impuestos de nuestros vecinos, y esa plata no se puede perder”, dijo.

También tuvo palabras para el gobierno del Presidente Gabriel Boric, en relación a la permanencia de los delegados presidenciales, los que en su momento, se dijo, iban a ser eliminados.,

“Confiar en la palabra del Presidente de la República hoy en día es realmente tirarse un piquero en una piscina sin agua. Sabemos que el Presidente no va a cumplir con su palabra, sabemos que el Presidente no se ha caracterizado este tiempo por decir la verdad. Por el contrario, sabemos que lo que ha caracterizado su gobierno son las mentiras constantes”, afirmó.

En esa línea, comentó que “esas cantidades de promesas incumplidas por parte de este gobierno, desde la condonación del CAE, el pago de la deuda histórica, no más pitutos, límite a los sueldos, que no iba a firmar el TPP-11, que no iba a desplegar militares. Bueno, la lista es larga”.

“Entre esas listas está la promesa de eliminar al delegado presidencial, eso con este gobierno no va a pasar. Fue una más de las mentiras que se instalaron en el proyecto de gobierno de Gabriel Boric, y hay que entender que la realidad es esa”, dijo.

PURANOTICIA