Fracasa sesión de comisión del Senado donde se abordaría la modernización en Carabineros por ausencia de la ministra Steinert

El debate legislativo en torno al proyecto de modernización de Carabineros quedó paralizado en la comisión de Hacienda del Senado. La imposibilidad de avanzar se debió a que ni la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ni el subsecretario Andrés Jouannet se presentaron a la cita.

Inicialmente, la secretaria de Estado se había excusado asegurando que su lugar sería ocupado por Jouannet; sin embargo, la posterior confirmación de que este último tampoco asistiría provocó el fracaso del encuentro.

Este escenario desató un enojo generalizado que cruzó todos los sectores políticos, abarcando incluso a las filas del oficialismo. Apenas arrancó la jornada, el senador de la UDI y presidente de la comisión, Javier Macaya, tildó el episodio de “lamentable”. Finalmente, la reunión debió darse por fracasada tras prolongarse por escasos 22 minutos.

Para dar la cara por el Ejecutivo ante la inasistencia de las autoridades del área de Seguridad, acudió a la instancia el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot. El secretario de Estado transmitió las disculpas gubernamentales expresando: “Pedir excusas por lo que ha ocurrido. Sé que la ministra está con el presidente de la República en una actividad de la Policía de Investigaciones”.

En esa misma línea, el titular de la Segpres reconoció el error de planificación al añadir que “claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis disculpas a la comisión y pedir que podamos fijar prontamente una nueva sesión en la que podamos asegurar que va a estar presente la ministra de Seguridad”.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Daniella Cicardini, senadora del Partido Socialista, lanzó duros cuestionamientos al catalogar el evento como una ofensa hacia la instancia legislativa y hacia la propia policía uniformada. “Muy lamentable, un poco vergonzoso que mande una excusa la ministra, que va a ir el subsecretario, pero después dice el subsecretario que tampoco puede venir”, manifestó.

Profundizando en su molestia, la legisladora sentenció: “Francamente, no solo inconsecuente, sino que también es una falta de respeto para esta comisión, pero también para los carabineros”.

El concepto de desprolijidad también resonó con fuerza desde el oficialismo. Rodolfo Carter, senador independiente que integra la bancada republicana, apuntó directamente al manejo del Ejecutivo y tachó la situación de “impresentable”. Al respecto, el parlamentario fustigó: “Nadie puede ser salvado contra su voluntad. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto”.

Continuó su argumentación haciendo hincapié en la crisis de dotación policial: “Es de verdad de las cosas más sensibles la falta de carabineros, la falta de postulantes que tenemos en las escuelas. Yo entiendo que los accidentes ocurren, pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad”.

Sumándose a los reproches, Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, hizo un llamado a no minimizar la gravedad de la ausencia gubernamental. “Evidentemente que frente a eso yo me acojo a las palabras del ministro secretario general de la Presidencia, la seguridad es una cosa fundamental y nosotros acá no vamos a ser condescendientes con este tipo de descoordinaciones”, aseveró el congresista, quien concluyó indicando: “Yo espero que se tomen las medidas que correspondan para que esto no vuelva a ocurrir”.

La iniciativa legal que quedó en pausa tiene como objetivo central implementar transformaciones estructurales dentro de Carabineros de Chile, buscando robustecer su operatividad y hacer frente al déficit de personal. Entre sus lineamientos específicos, el texto plantea la creación de mecanismos para alinear de mejor manera la adecuación de la gestión interna con los planes operativos y estratégicos de la institución.

Además, la propuesta legislativa pretende extender la carrera policial para los futuros ingresos, buscando así generar un mayor atractivo para la permanencia en la institución.

Por último, el proyecto contempla la creación de un sistema de incentivos al desempeño, sumado a la incorporación de nuevas herramientas para una gestión más eficiente de la planta, todo ello apuntando a optimizar el desarrollo y la distribución del recurso humano.

PURANOTICIA