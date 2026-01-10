Fracasa licitación del registro electrónico exigido por la Ley Uber

Ministerio de Transportes declaró desierta la licitación para crear el registro electrónico central de la Ley de Aplicaciones de Transporte, conocida como “Ley Uber”, plataforma considerada fundamental para la implementación técnica de la normativa.

Según informó radio Bío Bío, la Subsecretaría de Transportes no recibió ofertas válidas para el servicio de desarrollo de software e infraestructura requerido, proceso que se llevó a cabo a través de la plataforma de compras públicas Mercado Público.

Mediante una resolución exenta fechada el 8 de enero, la autoridad declaró inadmisible la única oferta presentada, lo que obligó a declarar desierto todo el procedimiento de gran compra, conforme a lo establecido en el artículo 9° de la Ley N°19.886 sobre contratos administrativos.

La única empresa que participó fue TIVIT Chile Tercerización de Procesos, Servicios y Tecnología SpA, cuya propuesta fue rechazada tras constatarse que no acreditó la experiencia exigida, ya que parte de los proyectos presentados fueron ejecutados por filiales en el extranjero o por otra razón social.

Además, la comisión evaluadora determinó que la oferta no cumplía con los requisitos técnicos mínimos, al no demostrar que los proyectos estuvieran basados en la arquitectura cliente-servidor o microservicios web, ni que operaran sobre servicios en la nube de Amazon Web Services (AWS), dejando sin adjudicatario el desarrollo de una pieza clave para la aplicación de la Ley Uber.

PURANOTICIA