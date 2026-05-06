Formalizan al quinto implicado en secuestro de empresario de 84 años en San Miguel

Este miércoles 6 de mayo, el 11º Juzgado de Garantía de Santiago llevará a cabo la formalización del quinto sujeto arrestado por su presunta responsabilidad en el secuestro de Jorge Adolfo Vera Fierro, un empresario ferretero de 84 años. El ilícito se perpetró el pasado 21 de abril en la comuna de San Miguel, prolongándose hasta la liberación del afectado el miércoles 29 del mismo mes.

El individuo aprehendido fue identificado como Felipe Retamales Caro, de nacionalidad chilena y 34 años, cuya captura se concretó el reciente 1 de mayo en la comuna de Pudahuel. Al imputado se le acusa de ejercer labores de vigilancia sobre la víctima en un inmueble de Cerro Navia, uno de los dos recintos utilizados para el encierro.

De acuerdo a los antecedentes, el sujeto incluso habría sido el encargado de suministrarle la insulina que el adulto mayor requiere por su condición médica.

Respecto al rol del acusado, el jefe de la BIPE Antisecuestros, subprefecto Hassel Barrientos, informó que “su participación en el caso es activa, participa en la custodia de la víctima durante todo el periodo de cautiverio, que son más de 180 horas”.

Con este arresto, Retamales se integra a la lista de formalizados que ya componen otros cuatro individuos, todos actualmente bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizados por el delito de secuestro extorsivo y a quienes se les vincula con el Tren de Aragua. Este grupo está conformado por el chileno Nino Meza (40) —dueño del taller mecánico en Cerro Navia que funcionó como el primer lugar de cautiverio—, junto a los venezolanos José Salazar (31), Greisson López (30) y Cándid Franco (33).

La captura del comerciante se originó el martes 21 de abril pasado mediante una encerrona, justo cuando se trasladaba en su camioneta por el sector El Llano de la comuna de San Miguel, específicamente en la intersección de calles Magdalena Vicuña con Ricardo Morales. En ese instante, tres vehículos lo interceptaron, obligándolo a subir a uno de los automóviles para luego llevárselo con rumbo desconocido.

Finalmente, Vera Fierro fue encontrado en la madrugada del miércoles 29 en un sector ubicado entre Colina y Tiltil. Su ubicación más precisa se dio en el cruce de Santa Teresa con Quilapilún, luego de recibir el llamado de vecinos alertando por un vehículo en llamas, el cual fue abandonado por los secuestradores. Tras el hallazgo, la víctima fue llevada a un recinto asistencial donde logró reunirse con sus familiares.

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