Formalizan a miembros del Tren de Aragua por el secuestro de empresario de 84 años en San Miguel

Durante la jornada de este jueves, la justicia procesará a los cuatro individuos arrestados por la sustracción de Jorge Adolfo Vera Fierro, empresario ferretero de 84 años. La audiencia se llevará a cabo en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, donde comparecerán los aprehendidos, entre los cuales figuran tres ciudadanos de nacionalidad venezolana asociados a la organización criminal Tren de Aragua.

Respecto a las detenciones, los operativos policiales se desplegaron en distintas zonas del país. En la ciudad de Iquique fue apresado uno de los extranjeros, de 33 años, mientras que sus dos compatriotas, de 31 y 33 años, fueron interceptados en la comuna de Cerro Navia. En este último sector de la capital también se concretó la captura del único imputado chileno, quien tiene 40 años.

Bajo un estricto operativo de seguridad, el grupo de sospechosos fue trasladado durante la mañana de este jueves desde las dependencias de la BIPE Antisecuestro de la PDI hacia el Centro de Justicia de Santiago. En dicho recinto, la Fiscalía ECOH Metropolitana presentará los cargos por secuestro extorsivo y otros ilícitos conexos, existiendo la posibilidad de que el Ministerio Público solicite ampliar el plazo de detención.

El hallazgo de la víctima se produjo durante la madrugada de este miércoles, cuando efectivos de Carabineros acudieron al cruce de Santa Teresa con Quilapilún, un área situada entre Colina y Tiltil. La alerta fue dada por residentes locales que advirtieron la presencia de un vehículo en llamas, el cual habría sido dejado en el lugar por los captores. Tras ser rescatado, el afectado fue derivado a un recinto asistencial para constatar lesiones y reencontrarse con sus familiares.

Luego de la evaluación de salud, el hombre de 84 años quedó a disposición de la BIPE Antisecuestro de la PDI, siendo derivado a sus cuarteles ubicados en Ñuñoa para ampliar su testimonio. Las autoridades confirmaron que su estado general es positivo, destacando que los delincuentes le administraron insulina durante el cautiverio, un factor vital dado que el paciente es insulinodependiente.

Información extraoficial apunta a que los secuestradores solicitaron inicialmente un rescate de $700 millones a cambio de la liberación del dueño de siete caballos de carreras. Sin embargo, las negociaciones habrían concluido con el pago de 50 millones de pesos. Durante el desarrollo del ilícito, la unidad especializada de la policía civil mantuvo gestiones activas para lograr un acuerdo con la banda criminal frente a esta millonaria exigencia económica.

El origen de este caso se remonta al martes 21 de abril pasado, instante en que el ferretero sufrió una encerrona mientras se trasladaba en su camioneta por la intersección de las calles Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, en el sector El Llano de la comuna de San Miguel. En ese punto, fue interceptado por tres vehículos, cuyos ocupantes lo obligaron a subir a uno de los automóviles para luego llevárselo con rumbo desconocido.

Ese mismo día, la camioneta de la víctima fue encontrada en la esquina de Magdalena Vicuña con Amalia Errázuriz, a escasa distancia de su domicilio y a solo dos cuadras del hecho inicial. En el interior del transporte quedaron abandonados tanto su celular como sus documentos. Según los antecedentes recabados, en los hechos participaron vehículos de color rojo, negro y gris.

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