Formalizan a Camilo Huerta y otros 37 detenidos por presunto tráfico de drogas en “Operación Imperio Ámsterdam”

En el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se realizará, a partir de las 11:00 horas de este martes, la audiencia de formalización del exchico reality Camilo Huerta y otros 37 detenidos, en el marco de la denominada "Operación Imperio Ámsterdam", investigación por presunto tráfico de marihuana y otros delitos.

De acuerdo con la investigación encabezada por la Fiscalía Regional de Aysén, se trata de una organización criminal que habría utilizado los servicios del Dispensario Nacional de cannabis medicinal para desarrollar actividades vinculadas al cultivo y comercio ilícito de drogas.

Entre los delitos que son indagados se encuentran tráfico de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivos autorizados, asociación ilícita y lavado de activos. Según los antecedentes de la investigación, las actividades ilícitas desarrolladas por la organización le habrían permitido obtener ganancias cercanas a los 8.000 millones de pesos.

El exchico reality Camilo Huerta fue detenido este lunes por personal del OS7 de Carabineros en el Aeropuerto Internacional de Santiago, luego de arribar desde Miami. El imputado tenía plazo hasta este lunes para presentarse ante la justicia para su formalización; de no hacerlo, se habría emitido una alerta roja de Interpol en su contra.

Durante el operativo, mientras era trasladado por funcionarios policiales, Huerta alcanzó a declarar: "Esto es un montaje".

La exfigura de televisión se encuentra imputada por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. La semana pasada se había emitido una orden de detención en su contra, por lo que regresó al país para enfrentar los cargos que se le imputan.

Huerta y los otros 37 detenidos serán trasladados al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago desde la 38a. Comisaría de Carabineros de Puente Alto, recinto que cuenta con el número de celdas necesario para mantener a los imputados durante el procedimiento judicial.

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