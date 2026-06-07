Formalizan a 19 miembros del Tren de Aragua por millonario lavado de activos

La Fiscalía Metropolitana Sur formalizará este domingo a los 19 detenidos de “Operación Tokio”, que permitió desarticular una estructura de lavado de activos del Tren de Aragua que supera los $78 mil millones.

Las diez mujeres y nueve hombres, todos venezolanos, capturados por la policía civil serán formalizados por lavado de activos, extorsión a locales nocturnos en el barrio Bellavista, trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando.

El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, dijo que esa alta cifra de dinero "salió de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países, y es con lo que estamos trabajando. Efectivamente, es uno de los mayores lavados que hemos tenido en Chile".

En tanto, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, agregó que "se obtuvo información a través de técnicas especiales de investigación, lo que permitió unir elementos, estableciendo roles, funciones y estratificación de la estructura integradas por personas de nacionalidad venezolana".

Y el fiscal nacional, Ángel Valencia, indicó que "esta es una operación que demuestra, de manera concreta, cómo hoy día enfrentamos una amenaza que es transnacional, que es común en distintos países de la región. Y también es policriminal, es decir, se dedica a cometer distintas categorías de delitos".

Uno de los detenidos es un ejecutivo del Banco Santander de la sucursal de Agustinas con Miraflores, llamado José Carlos Pérez Asencio, de 33 años. De hecho, ese recinto bancario fue allanado en el transcurso de la investigación.

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