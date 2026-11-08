Fontaine se desmarca de Quiroz y promete identificar responsables en Codelco

El presidente ejecutivo de Codelco, Bernardo Fontaine, se desmarcó de la calificación de “engaño al más alto nivel” del ministro Jorge Quiroz sobre la manipulación de cifras de producción. Aseguró que buscarán a los responsables, evitó juzgar al directorio anterior y abordó la caída de la minería y las perspectivas de recuperación de la estatal, que espera acercarse a 1,3 millones de toneladas anuales.

En entrevista con La Tercera Fontaine explicó que “lo que muestran las auditorías es que un conjunto de ejecutivos de la compañía violó las normas de la corporación, respecto de lo que se considera producción, y la ética. Ahora, yo no estaba en el directorio anterior, todo esto ocurrió antes de que yo llegara y, por tanto, no me corresponde juzgar al presidente del directorio anterior”.

“No es que nosotros digamos que las producciones son falsas. Las auditorías externas indican que aquí lo que se hizo fue falsear las cifras de producción a través de tres mecanismos: el primero fue considerar como producto terminado productos que no se habían procesado; segundo, considerar dos veces una parte de las producciones de las divisiones; y tercero, considerar en el año 2024 una producción que no existió y rebajarla en el 2025”, añadió.

El alto ejecutivo insistió en que “no voy a juzgar lo que hizo o no hizo el directorio anterior. Hay una investigación abierta, vamos a encontrar los responsables que sean y vamos a ejercer las consecuencias de esas responsabilidades cuando correspondan. Lo que estamos hoy día concentrados es en sacar adelante a Codelco de la crisis de resultados y de gestión que tiene”.

Consultado por la frase del ministro de Hacienda Jorge Quiroz en relación a que se trata de “un engaño al más alto nivel”, Fointaine respondió que “eso hay que preguntárselo al ministro de Hacienda".

CAIDA DE PRODUCCIÓN

Sobre el mal momento de la minería, el presidente ejecutivo de Codelco explicó que “a septiembre, la caída de la producción de la industria fue del 8,5% y de Codelco, 9%. Ahora, en mi opinión, la caída de la producción minera privada se debe a la discusión sobre la nueva Constitución, que buscaba cambiar el estatus jurídico de las concesiones mineras, el continuo y creciente aumento de las regulaciones ambientales y sociales, y el royalty, que nos dejó con una carga tributaria muy elevada, todas responsables de que la inversión minera disminuyó”.

“La inversión minera demora en torno a los 10 años. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es lo que partió hace 10 años. La tendencia a perseguir a la minería partió hace 8 años en forma relevante”, explicó el ejecutivo.

Y agregó que “por tanto, estamos viendo los primeros años del efecto de la toma de decisiones de hace 8 años. Además, hay efectos de bajas de ley del mineral. Pero también hay que tener presente que el exceso de regulaciones a la minería, las bajas de ley y la dificultad creciente para desarrollar nuevos proyectos están bajando la producción en todas partes del mundo”.

Consultado de cuánto va a producir Codelco este año, Fontaine respondió que “obviamente, son estimaciones, pero vamos a estar en el orden de 1.200.000 toneladas. Y el próximo año, vamos a andar también en ese orden, para después intentar aumentar la producción”.

“Esto depende de cuándo vamos a recuperar las operaciones en El Teniente que, por razones de seguridad, están detenidas (tras el accidente del año pasado). De forma que en estos cuatro años vamos a intentar acercarnos a 1.300.000 toneladas (anuales)”, finalizó.

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