Fondo que administra el nuevo Seguro Social acumula 410 mil millones de pesos

El Fondo Autónomo de Protección Previsional publicó un reporte con los avances del proceso de instalación del organismo, creado por la reforma de pensiones para financiar las nuevas prestaciones del Seguro Social Previsional: beneficio por años cotizados, cotización con rentabilidad protegida, compensación por diferencias de expectativas de vida y el seguro de invalidez y sobrevivencia.

El documento detalla el trabajo del fondo y su administrador entre el 1 de agosto de 2025 (fecha que comenzó sus operaciones) y noviembre de 2025, entre los que destacan la conformación de los equipos -con la plana ejecutiva completa y con un total de 28 profesionales-, los avances en temas como el desarrollo de tecnologías y datos, y en cumplimiento normativo y transparencia, y el relacionamiento institucional con otras entidades públicas y privadas del ecosistema previsional del país.

Además, el informe reporta las cifras del proceso de recaudación de la nueva cotización con cargo al empleador enteradas al Fondo Autónomo correspondiente, en una primera etapa, al 0,9% de la remuneración imponible.

Entre los ciclos de agosto y octubre de este año, el Fondo acumula un monto recaudado de $212 mil millones (unos US$231 millones), con una participación promedio de más de 5,9 millones de cotizantes y cerca de 486 mil empleadores, cifras en línea con las proyecciones realizadas al inicio del proceso de instalación.

Con esto, a noviembre de 2025 el Fondo Autónomo suma recursos por $410 mil millones (US$ 446 millones), provenientes de la recaudación de la nueva cotización del 0,9% antes mencionada y la transferencia de US$ 200 millones realizada desde el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) informada en agosto de 2025.

“Este es nuestro primer reporte de todo el trabajo que hemos realizado durante estos meses, en los que hemos instalado un organismo desde cero. Hoy estamos muy orgullosos, porque hemos logrado conformar un buen equipo para tener una institución cada vez más robusta para afrontar los desafíos que tenemos en el horizonte”, sostuvo el presidente del Consejo Directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional, Enrique Marshall.

Durante 2026, el Fondo Autónomo de Protección Previsional y su Administrador tendrá varios hitos y desafíos relevantes. Además del financiamiento para el pago de los beneficios en enero de 2026, se debe iniciar el proceso de licitación de carteras de inversión, implementar la cotización con rentabilidad protegida (CRP) y responder de manera técnica, transparente y sostenible en el tiempo a todas las expectativas y plazos que exige la Ley.

