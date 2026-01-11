Fondo Autónomo de Protección Previsional inicia pagos a 1,37 millones de beneficiarios

El Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) comenzó el año con un hito histórico: el pago de beneficios a 1.370.000 personas, operación que estará a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS). Su presidente, Enrique Marshall, calificó este inicio como “un hito mayor” y destacó que el fondo fue creado para mejorar el sistema de pensiones, no para sustituirlo.

En cinco meses de funcionamiento, el FAPP ha consolidado un equipo de 30 profesionales, completado cuatro ciclos de recaudación y acumulado cerca de US$500 millones en inversiones. La meta es completar la instalación del fondo a mitad de este año, incluyendo la licitación de carteras y el inicio de la Cotización con Rentabilidad Protegida (CRP).

Marshall subrayó la necesidad de completar el consejo directivo, tras la salida de Ricardo Matte, asegurando que cinco integrantes permitirán una diversidad de experiencias y capacidades. Para él, un consejo sólido es clave para garantizar la correcta gestión y supervisión del fondo.

Entre los desafíos del FAPP, Marshall destacó la incorporación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) en agosto y el traspaso de la gestión de recursos desde la Tesorería a operadores privados especializados, pasos que permitirán ganar experiencia y consolidar la institucionalidad previsional del país.

Respecto a la CRP, el presidente del FAPP reconoció que su implementación es compleja y única a nivel mundial, combinando elementos de depósitos y bonos. Marshall cerró enfatizando que el FAPP cumplirá la ley vigente y se adaptará a eventuales modificaciones que introduzca el nuevo gobierno, reafirmando su rol como garante del sistema previsional.

